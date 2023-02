VIDEO. 1 jaar oorlog in Oekraïne: oorlogsjournalist Robin Ramaekers maakt balans op

“Het Oekraïense ministerie en de inlichtingendiensten hebben aangekondigd dat ze aanvallen verwachten, maar momenteel is het rustig in Kiev”, zegt Ramaekers. “Dat is een enorm contrast met een jaar geleden toen we wakker werden door explosies die zich voordeden in de rand van Kiev. Op dat moment was het totale chaos. Het hotel stroomde leeg. Er verschenen tanks op straat met zenuwachtige militairen die naar de lucht staarden. Mensen waren in paniek. Het was toen zeer onduidelijk. We zijn uiteindelijk richting westen gevlucht, omdat het toen leek alsof Kiev zou worden ingenomen door Russische militairen.”