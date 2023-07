Vicevoorzitter Russisch parlement: “Als Rusland de oorlog niet wint, zal het niet lang meer bestaan”

Als Rusland de oorlog met Oekraïne verliest, zal het land volledig ten onder gaan en “stoppen te bestaan”. Dat heeft de vicevoorzitter van de Doema, het Russische lagerhuis, gezegd in een gesprek op de Russische staatstelevisie. “Op dit moment bevinden we ons in een situatie waarin we ofwel de oorlog winnen, ofwel stoppen te bestaan als een volk en een natie. Er is geen tussenweg. Het is wij of zij”, klonk het.