Vicevoorzitter Europese Commissie Timmermans: “Hoge energieprijzen mogen klimaatbeleid niet verlammen”

Volgens Timmermans kan slechts een vijfde van de prijsstijgingen toegeschreven worden aan de toenemende prijs voor CO2-uitstoot. De rest is volgens de Nederlander het gevolg van tekorten op de markt. “We zouden niet in deze situatie zitten als we de ‘European Green Deal’ vijf jaar geleden al hadden gehad, want dan zouden we nu minder afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen en aardgas”, zei Timmermans. Hij wees er bovendien op dat de prijzen voor hernieuwbare energie tijdens de crisis “laag en stabiel” zijn gebleven.