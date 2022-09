Vicepresident VS reist af naar Tokio voor staatsbegrafenis Abe

De begrafenis voor Abe vindt op 27 september plaats in de Nippon Budokan-arena in het centrum van Tokio, waar in 1964 de Olympische Spelen werden gehouden. Harris zal er bij aanwezig zijn om "de nalatenschap van Abe te eren". Hij was de langstzittende premier van het land tot hij in 2020 opstapte. Zijn dood veroorzaakte deze zomer een wereldwijde schokgolf.