Vicepresident Harris roept op tot verbod op aanvalswapens na schietpartij in Texas: “Ontworpen voor specifiek doel. Om snel veel mensen te doden”

Harris sprak de pers toe in Buffalo, New York, waar ze de begrafenis bijwoonde van een van de 10 slachtoffers van een schietpartij met racistisch motief eerder deze maand . Eerder deze week schoot een jongeman bovendien 21 mensen, onder wie 19 kinderen, in een basisschool in Uvalde, Texas. De discussie over wapengeweld is dan ook weer opgelaaid in de VS.

“Als het over wapengeweld gaat, zitten we niet te wachten tot een oplossing vinden. We zijn niet op zoek naar vaccins. We weten wat hiertegen werkt. Het gaat onder meer om een verbod op aanvalswapens”, zei Harris volgens CNN. “Weet je wat een aanvalswapen is? Weet je hoe een aanvalswapen is ontworpen?” vervolgde ze. “Het is ontworpen voor een specifiek doel — om snel veel mensen te doden. Een aanvalswapen is een oorlogswapen dat niet thuishoort in een maatschappij.”