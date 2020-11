Vicepresident-elect Kamala Harris in speech: “Biden is een genezer”

Vooraleer Biden het woord nam voor zijn overwinningsspeech in thuisstaat Delaware, gaf zijn running mate Kamala Harris een toespraak. Daarin beklemtoonde ze meteen het belang van de democratie en verwees ze onrechtstreeks naar de bewering van Donald Trump, die volhoudt dat de uitslag van de verkiezingen ongeldig is en dat er fraude in het spel is.

Ze beklemtoonde dat er altijd een strijd geleverd moet worden om de democratie te beschermen. “Terwijl onze eigen democratie bij deze verkiezing op het stembiljet stond, de ziel van Amerika op het spel stond, en de wereld toekeek, luidden jullie een nieuw tijdperk in voor Amerika”, zei de pas verkozen vicepresident.

Ze bedankte alle kiezers die dit jaar hun stem hebben uitgebracht en zo hun steentje hebben bijgedragen aan de democratie. Ze bedankt ook alle medewerkers van de stembureaus over het hele land, die ervoor hebben gezorgd dat het stemproces eerlijk kon verlopen. “Jullie hebben onze democratie beschermd.”

“Jullie kozen hoop, eenheid, fatsoen, wetenschap en de waarheid. Jullie kozen Joe Biden als de volgende president van de Verenigde Staten van Amerika.”

Harris noemde Biden een genezer, die het erg verdeelde land weer bij elkaar kan brengen en omschreef hem als een echte familieman. Zijn vrouw Jill Biden is “een uitstekende first lady”, klonk het.

De aankomende vicepresident is de dochter van een Jamaicaanse vader en een Indische moeder. Ze bedankte haar familie en in het bijzonder haar ondertussen overleden moeder, “de vrouw die de grootste verantwoordelijkheid draagt voor mijn aanwezigheid hier vandaag”. “Ze geloofde zo erg in een Amerika waarin een moment als dit mogelijk is”.

Harris is bovendien de allereerste vrouw die in de VS het ambt van vicepresident opneemt en beklemtoonde dat ze haar verkiezing te danken heeft aan alle vrouwen die zich doorheen de geschiedenis van de VS hebben ingezet in de strijd voor gelijkwaardigheid en gelijkheid, zowel mensen van blanke, zwarte, Aziatische of Latijns-Amerikaanse afkomst.

Harris prees ook Biden voor zijn moed om een vrouw te kiezen als running mate. “Terwijl ik misschien de eerste vrouw zal zijn in dit ambt, zal ik zeker niet de laatste zijn. Want vanavond ziet elk meisje in dit land, dat dit een land van mogelijkheden is.” Voor elk kind, los van zijn geslacht, is dit een duidelijke boodschap dat ze hun dromen moeten durven najagen, stelde ze.

Ook Harris beklemtoonde er te zullen zijn voor elke Amerikaan en zich in te zetten voor verzoening. “Amerika is er klaar voor en Joe en ik ook. We hebben een president gekozen die het beste van onszelf vertegenwoordigt. Een leider die de wereld zal respecteren en waarnaar onze kinderen zullen opkijken. Een opperbevelhebber die onze troepen zal respecteren en die ons land veilig zal houden. Een president voor alle Amerikanen.”

