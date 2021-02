Vicepresident, ambassadeur of gouverneur: welke van deze Republikeinen houdt Trump tegen?

Buitenland Afgezette regerings­leid­ster van Myanmar Aung San Suu Kyi moet woensdag voor rechtbank verschij­nen

10:39 De afgezette regeringsleidster van Myanmar, Aung San Suu Kyi, blijft langer in hechtenis. Een rechtszitting die vandaag gepland was, is verschoven naar woensdag. Dat bericht de krant The Irrawaddy via Twitter.