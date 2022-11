Vice-gouverneur van Cherson die in bizarre video hele wereld opeiste voor Rusland komt om bij autocrash

Is de val van het door Rusland bezette Cherson nabij? Meerdere tekenen aan de wand, Russen spreken over terugtrek­king uit westen van regio

Het lijkt erop dat het Oekraïense leger steeds meer vorderingen maakt in de herovering van de strategisch zeer belangrijke zuidelijke regio Cherson. Het gebied werd in de eerste dagen van de invasie van Oekraïne bijna volledig veroverd door de Russen, maar is op dit moment hét mikpunt van een belangrijk offensief van de Oekraïense troepen. Vandaag komen er meldingen dat de Russen plots verschillende belangrijke checkpoints rond de stad Cherson hebben verlaten. Ook wappert de Russische vlag niet langer boven het belangrijkste bestuursgebouw.

