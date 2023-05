Veteraan met geamputeerde benen bereikt top Mount Everest

Het dagboek van soldaat Byker (34) in Bachmoet: “We doden ze, maar er komen steeds nieuwe”

Bachmoet is mogelijk gevallen. Dankzij Rostyslav Likhach (34, roepnaam Byker) weten we nu hoe die strijd er echt aan toeging. De Oekraïense soldaat heeft een dochter van vier maanden wanneer hij begin dit jaar naar het front bij Bachmoet moet. Dit is het dagboek dat hij in die periode schrijft, vaak met bevroren vingers. Byker beschrijft hoe een simpele spijker zijn leven redt, hoe hij zijn zwaargewonde makkers verzorgt en hoe een explosie in een kelder hem deed stotteren. “Dit zouden de mensen in het vredige Europa moeten zien.”