Vestigingen McDonald's in Kazachstan heropenen zonder naam

Identiteit bekend van man met motorhelm die in september plots opdook aan Britse kust en niet wist wie hij was

De Britse politie stond vorig jaar op 28 september voor een raadsel toen een man met een zwarte motorhelm zonder vizier plots opdook op het strand van Weymouth in Dorset in het zuiden van Engeland. De man sprak met een Oost-Europees accent, maar wist zelf niet wie hij was of waar hij vandaan kwam. Nu is zijn identiteit eindelijk dan toch achterhaald.

24 januari