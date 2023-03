Verzoek om boekcensuur breekt record in de VS: vooral werken over (seksuele) minderheden geviseerd

In totaal werden vorig jaar in Amerika 1.269 censuurverzoeken ingediend, vergeleken met 729 in 2021. Daarbij hebben censuurgroepen welgeteld 2.571 boektitels in het vizier, in 2021 waren dat er 1.858. Dat jaar had ook al een record gevestigd volgens de organisatie, die deze gegevens op een rijtje heeft gezet en daarvoor terugging tot 2003.