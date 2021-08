Verzetstrijders zullen strijd tegen Taliban niet staken: “Het begint pas”

“Er is geen sprake van om de strijd te stoppen. Ons verzet hier, in Panjshir, begint pas”, aldus Massoed op 21 augustus aan Paris Match. Hij is de zoon van commandant Ahmed Shah Massoed, een iconische figuur van het Afghaanse verzet, die in 2001 vermoord werd.

Massoed reageerde op geruchten dat zijn strijders zich zouden hebben overgegeven aan de taliban. Volgens hem gaat het om “propaganda” en “desinformatie”.

Een woordvoerder van het nationale verzetsfront, waarvan Massoed een van de leiders is, zei dit weekend nog aan het Franse persagentschap AFP dat de beweging klaar is om tegen elke vorm van agressie van de taliban te strijden. De beweging is echter ook bereid om met de islamisten te onderhandelen over de vorming van een inclusieve regering.

“Altijd spreken”

“Spreken is één ding. We kunnen altijd spreken. Men spreekt met elkaar in elke oorlog. Zich overgeven is iets helemaal anders. En ik herhaal dat er voor mijn commandanten en mij geen sprake is om ons over te geven”, zei Massoed, die zichzelf een “man van de vrede” noemt. “Ik zal nooit een vrede aanvaarden die alleen wordt opgelegd om stabiliteit te brengen”, zei hij nog.

Volledig scherm Leider van her verzet, Ahmad Massoed. © REUTERS

“Ik zal bovendien nooit de historische fout vergeten van diegenen aan wie ik een week geleden in Kaboel wapens vroeg. Ze hebben me er geen willen geven. En die Amerikaanse wapens, artillerie, helikopters, tanks zijn vandaag in handen van de taliban”, aldus Massoed.

De islamisten hebben sinds 15 augustus bijna heel Afghanistan in handen, maar in de Panjshirvallei is een verzetsbeweging opgestaan, rond de groep van Massoed en Amrullah Saleh, de vicepresident van de afgezette Afghaanse regering. De taliban hebben maandag verklaard Panjshir te hebben omsingeld, maar onderhandelingen te verkiezen boven gevechten.

Panjshir was in de vijf jaar waarin de taliban aan de macht waren in Afghanistan, tussen 1996 en 2001, ook al een van de weinige gebieden die niet door de islamisten werden gecontroleerd.

