Verzengende hitte met temperaturen tot 48 graden in Spanje: 10 tips om het hoofd koel te houden als toerist

De eerste hittegolf in Zuid-Europa is meteen een hele stevige. Het was al heel warm in sommige delen van Griekenland en Italië, maar de extreme hitte schuift nu op naar Spanje. Volgens de voorspellingen zou de thermometer vanaf vandaag 44 of 45 graden kunnen aanwijzen in sommige delen van de zuidelijke helft van Spanje. De hittegolf zal naar verwachting duren tot maandag of dinsdag met een piek tot 48 graden op zaterdag.

Hoge temperaturen kunnen aanzienlijke gezondheidsrisico’s opleveren, zegt de Spaanse gezondheidsexpert Alejandro Blanco aan El Pais. Volgens het Spaanse ministerie van Volksgezondheid kan de hittegolf vooral gevaarlijk zijn voor de meest kwetsbare groepen, zoals ouderen, kinderen onder de vier jaar, zwangere mensen en personen die veel buiten moeten werken. “Extra voorzichtigheid is dan ook geboden voor kwetsbare groepen”, aldus Blanco die samen met het ministerie van Volksgezondheid 10 tips deelt om de stijging van het kwik heelhuids door te komen.

Ga niet naar buiten op warmste moment van de dag

Het spreekt voor zich dat naar buiten gaan op het meest warme moment van de dag een gezondheidsrisico kan vormen. Blanco raadt aan om het tijdslot tussen 12.00 en 20.00 uur te mijden, en dat is vooral belangrijk voor kwetsbare mensen. “Op die momenten is het beter om thuis te blijven of op een koele, geklimatiseerde plek te vertoeven”, verduidelijkt de expert. Moet je toch naar buiten om bijvoorbeeld boodschappen te doen, dan kan je beter opteren voor de ochtendstond.

Volledig scherm Op 9 augustus was het al 41 graden in Cordoba. © EPA

Wacht niet tot je dorst hebt om te drinken

De kans op uitdroging is een reëel gevaar tijdens een hittegolf. “Als je dorst hebt, ben je eigenlijk al uitgedroogd”, waarschuwt Blanco. “De lucht die je inademt is heel droog, en je moet drinken om dat te compenseren.” Zowel kinderen als ouderen hebben minder waterreserves in hun lichaam. Om uitdroging tegen te gaan, kan je dus best drinken voordat je dorst hebt én dat doe je best in een gestaag tempo. “Het is beter om beetje bij beetje te drinken”, verduidelijkt Blanco, die aanraadt om altijd een flesje water bij de hand te hebben.

Vermijd uitgebreide en zware maaltijden

Ook de spijsvertering vergt een fysieke inspanning van het lichaam. “Als je een heel zware maaltijd eet, verliest het lichaam veel energie om het te verteren”, legt Blanco uit. Het Spaanse ministerie van Volksgezondheid beveelt dan ook aan om lichte voedingsmiddelen te consumeren die helpen de zouten die verloren zijn gegaan door zweet te herstellen. Het gaat dan om salades, fruit, groenten of sappen. Blanco benadrukt het belang van een evenwichtige voeding. Het is bovendien verstandiger over de hele dag verspreid kleinere porties te eten.

Vermijd dranken met cafeïne, suiker en alcohol

Een biertje op een terrasje kan aanlokkelijk lijken, maar het Spaanse ministerie van Volksgezondheid beveelt aan om de consumptie van cafeïnehoudende, suikerrijke en alcoholische dranken tijdens de hittegolf te aanzienlijk te verminderen. Alcohol jaagt je lichaamstemperatuur omhoog en droogt je uit. Water drinken, is dan weer wel zaligmakend.

Volledig scherm Drukte op het strand van Valencia © EPA

Oppassen met sporten

Sport is een geweldige bondgenoot voor de lichamelijke gezondheid, maar kan bij hoge temperaturen een risico vormen. Blanco raadt aan om ‘s avonds en vooral ‘s ochtends vroeg te sporten. De expert benadrukt het belang van hydratatie voor, tijdens en na het sporten.

Overdag alles sluiten en ‘s nachts ventileren

Het huis koel houden is nu een uitdaging. Blanco beveelt aan om overdag zo veel mogelijk alle ramen en deuren te sluiten en de zonwering omlaag te doen én ‘s nachts te ventileren.

Ademende kledij

Het Spaanse ministerie van Volksgezondheid adviseert om “lichte, losse kleding te dragen”. “De stof moet beschermen tegen de zon, maar vooral het zweet laten verdampen”, zegt Blanco. Hij raadt aan om synthetische kleding in de kast te laten en te kiezen voor fijn katoen. Daarnaast reflecteren lichte kleuren de zonnestralen beter en houden ze het lichaam koeler.

Volledig scherm Een vrouw zoekt wat verkoeling in Cordoba. © EPA

Loop altijd in de schaduw en draag een hoed

Een hoed of een pet is altijd een goede optie in de hitte. Wanneer je toch buiten de hoge temperaturen wil trotseren, zoek je best naar schaduwrijke plekken met veel bomen.

Lauwe douches

Wie voor het slapengaan een douche wil nemen, kiest het best voor een lauwwarme waterstraal. Een koude douche heeft net een averechts effect. Ons lichaam schrikt van die koude waterstralen, waardoor de bloedvaten sluiten. Hierdoor kan de warmte in je lichaam, dat al een hogere temperatuur heeft door de hitte, niet meer weg.

Raadpleeg een arts bij bepaalde symptomen

Het ministerie van Volksgezondheid raadt aan om naar een arts of ziekenhuis te gaan met symptomen die langer dan een uur aanhouden en die mogelijk veroorzaakt zijn door de hoge temperaturen. Het kan dan gaan om algehele malaise, duizeligheid, braken en zelfs koorts.