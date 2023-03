“Very good stuff!” Oekraïense minister pronkt met pas aangekomen Britse tanks in filmpje

“Poetin blijft vastbeslo­ten om Oekraïne met geweld te veroveren en is niet bereid om te onderhande­len”

Vladimir Poetin gelooft nog heilig dat de Russen zullen zegevieren in Oekraïne. “De Russische president wil de volledige overwinning behalen en is niet bereid om te onderhandelen”, klinkt het in de meest recente update van de Amerikaanse denktank ‘Institute for the Study of War’(ISW).