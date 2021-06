Verwoestende windhoos in Tsjechië maakt minstens vijf dodelijke slachtoffers

Britse regering organi­seert top om lage vaccinatie­graad in Londen aan te pakken

24 juni De Britse regering maakt zich zorgen over de vaccinatiebereidheid in de hoofdstad Londen en belegt daarom een speciale vaccinatietop. Daarop zullen gezondheidsexperts en gezaghebbende figuren uit de gemeenschap vrijdag overleggen over maatregelen.