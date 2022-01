Verwoestende brand in Zuid-Afrikaanse parlementsgebouw laait opnieuw op

UpdateDe brand die het Zuid-Afrikaanse parlementsgebouw in Kaapstad heeft verwoest, is opnieuw opgelaaid. Dat blijkt maandag uit televisiebeelden. De brand ontstond zondag en werd vermoedelijk aangestoken. Er is inmiddels een verdachte aangehouden. De Zuid-Afrikaanse autoriteiten onderzoeken momenteel zowel mogelijke brandstichting als nalatigheid.

Op de beelden is te zien dat dikke zwarte rook opstijgt uit het historische gebouw. Eerder op de dag was het aantal brandweermannen teruggebracht van zeventig tot een tiental, omdat er nog maar enkele brandhaarden over waren.



Verantwoordelijk minister Patricia de Lille had eerder al gezegd dat de temperatuur in het gebouw was gedaald van 400 naar 100 graden Celsius. Vanwege de hitte konden onderzoekers het complex nog niet betreden.

Volgens de autoriteiten waren verschillende brandweerlieden maandag nog bezig met het bestrijden van brandhaarden in het gebouw, waarvan een deel bijna 150 jaar oud is. De parlementaire bibliotheek met waardevolle boeken kon van de vlammen worden gered dankzij de brandvrije muren daar. Bovendien zouden bepaalde elektronisch opgeslagen gegevens gered zijn.

Volledig scherm Het parlementsgebouw in Kaapstad. © EPA

Slecht onderhoud

Het oudste deel van het parlementsgebouw werd in 1884 opgeleverd. In de jaren 20 en 80 van de vorige eeuw werden twee nieuwe delen toegevoegd. Het vuur ontstond vermoedelijk in het oudste gedeelte, in een van de kantoren, en verspreidde zich vervolgens door het pand. Hoewel de omvang van de schade nog niet bekend is, worden de kosten al geschat op honderden miljoenen euro’s.

Jean-Pierre Smith, commissaris voor veiligheid van Kaapstad, sprak maandag tegen nieuwszender eNCA over ernstige tekortkomingen die te wijten zouden kunnen zijn aan slecht onderhoud. De elektriciteit werd bijvoorbeeld niet automatisch uitgeschakeld en de ventilatiesystemen waren blijven werken. Ook ging het automatische brandalarm pas na lange tijd af.

Een 49-jarige verdachte werd aangeklaagd voor brandstichting, inbraak en diefstal. Hij werd zondag in het pand opgepakt en moet morgen voor de rechter verschijnen. De man zou via een raam van een kantoor naar binnen zijn geglipt. Het is niet bekend hoe hij de beveiliging heeft kunnen ontwijken.

Kerstvakantie

Onder meer het gedeelte waar het parlement zetelt is afgebrand. Er zijn geen gewonden gevallen. Het parlement was met kerstverlof. De brand zal volgens president Cyril Ramaphosa geen gevolgen hebben voor de werkzaamheden van het parlement. “Het werk zal worden voortgezet”, laat hij weten. Het parlement zetelt in Kaapstad, de regering zit bijna 1.500 kilometer verderop in Pretoria.

Volledig scherm © AP

