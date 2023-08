Verwoestend stormweer treft Polen, Tsjechië en Slowakije: stroomuitval, verkeershinder en meerdere gewonden

In Polen waren duizenden incidenten gemeld die de brandweer zaterdag en zondag bezighielden. De meeste incidenten waren het gevolg van bomen die op wegen, auto’s, elektriciteitsleidingen of huizen vielen. Daken werden weggerukt door de wind en straten en kelders raakten onder water. Tienduizenden huishoudens zaten tijdelijk zonder elektriciteit.

Duizenden operaties in Polen

Alleen al in Polen waren er ongeveer 2.700 operaties uitgevoerd door de brandweer van zaterdag tot zondagochtend, meldde TVN24, een tv-nieuwszender. In de zuidoostelijke Poolse provincie Karpaten, die zwaar werd getroffen, werden meer dan 78.000 huishoudens in en rond de stad Debica zaterdagavond van elektriciteit afgesloten omdat alle vier de hoogspanningsleidingen die naar de regio leiden, tegelijkertijd uitvielen.

Hierdoor moest de intensive care van het ziekenhuis in de stad worden geëvacueerd en werden verschillende spoedpatiënten naar andere ziekenhuizen overgebracht. In Podkarpackie werden ook minstens vijf gewonden gemeld bij weergerelateerde ongevallen. In de aangrenzende regio Klein-Polen meldden brandweerlieden dat ongeveer 150 daken van huizen beschadigd waren, waarvan er meer dan 30 volledig waren weggerukt. Soortgelijke schade werd gemeld in andere regio’s van Polen.