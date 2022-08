Verwoestend onweer in Toscane: wind blaast gondels van reuzenrad en omvallende bomen zorgen voor twee doden

Pornoster toont ziektever­loop apenpokken: “Was erg bang voor littekens in mijn gezicht”

Silver Steele, een 40-jarige pornoster uit Houston in de Amerikaanse staat Texas, heeft confronterende foto’s gedeeld op Instagram van wat de apenpokken bij hem hebben aangericht. Eerst dacht Steele dat hij last had van scheerbrand, maar het bleek om de gevreesde apenpokken te gaan. Zijn grootste angst was dat zijn gezicht blijvend littekens zou vertonen.

