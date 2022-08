Verwoestend noodweer in Zuid-Europa: wind blaast gondel van reuzenrad in Toscane, al 6 doden op Corsica

Op het Franse eiland Corsica en in Italië heeft het noodweer verschillende mensenlevens geëist. In de Italiaanse regio Toscane zijn twee mensen omgekomen bij noodweer. Er vielen ook verschillende gewonden. Er werden windsnelheden van meer dan 100 kilometer per uur en zware regenval vastgesteld. Onder meer een reuzenrad begon te spinnen en verloor een gondel door de forse wind. In Corsica vielen ondertussen al zes doden en werden alle campings in het zuiden van het eiland ontruimd.