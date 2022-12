Verwijdering van schilderij in Nederlandse universiteit ontaardt in “cancelcultuur”-ruzie

Opnieuw een Russische topman overleden: Poe­tin-criticus “valt” uit het raam

Er is opnieuw een steenrijke Rus om het leven gekomen onder “verdachte omstandigheden”. De miljonair Pavel Antov, die kritiek had geuit op de Russische invasie in Oekraïne, is op kerstdag overleden na een mysterieuze val uit een hotelraam in India.

26 december