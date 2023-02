“Verwijdering puin na aardbeving is voor miljoenen mensen gezondheidsrisico”

Het puin van de gebouwen die bij de zware aardbeving in Turkije deels of volledig zijn ingestort, moet op een veilige manier worden verwijderd. Zo niet lopen miljoenen inwoners gezondheidsrisico's, waarschuwt een expert.

Volgens gegevens van de regering werden bij de ramp alleen al in Turkije meer dan 60.000 gebouwen verwoest. De meeste van die gebouwen waren oud en bevatten gevaarlijke materialen, zoals asbest, zegt Bülent Özmen, die als medewerker van de Gazi Universiteit in Ankara gespecialiseerd is in rampenbeheer.

Asbest kan kanker veroorzaken, terwijl kapotte rioolbuizen zich kunnen vermengen met drinkwater of in landbouwgebieden kunnen terechtkomen en cholera veroorzaken, aldus Özmen. Een goed gepland afvalbeheer is de komende weken en maanden een "topprioriteit", klinkt het.

Lokale media meldden donderdag dat er puin wordt gedumpt in rivierbeddingen in de provincie Adiyaman, waardoor het risico ontstaat op overstromingen of vermenging met regionale dammen. Dat kan op lange termijn de gezondheid van "miljoenen inwoners" in gevaar brengen, waarschuwt Özmen. De door de ramp getroffen regio is bovendien een belangrijk centrum van de landbouwproductie en veeteelt voor Turkije.

