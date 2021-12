Verwarring over regels voor Britse EU-inwoners die via Kanaaltunnel naar huis reizen

Eurotunnel waarschuwt Britse burgers die in de EU wonen dat ze niet met de auto via Frankrijk kunnen reizen om vanuit het Verenigd Koninkrijk weer naar huis te keren, zo schrijft de nieuwssite Politico. Het bericht komt er nadat een Britse man die in België woont de toegang werd geweigerd tot de Kanaaltunnel, wat in tegenspraak lijkt met de officiële richtlijnen die Frankrijk online plaatste.

Het nieuws zorgt voor heel verwarring bij Britten die in een ander Europees land dan Frankrijk wonen en die voor de eindejaarsfeesten vrienden en familie wilden bezoeken in hun land van herkomst. De Eurotunnel verbindt Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk met elkaar en is voor de Britten de voornaamste toegangspoort tot het Europese vasteland.

M-kaart niet meer genoeg

Roland Moore, die in Brussel werkt als PR-directeur, verklaart op sociale media dat hij uit de Kanaaltunnel werd geëscorteerd. “Er werd mij gezegd dat het feit dat ik een Belgische inwoner ben ... niet langer een dwingende reden is om via [Frankrijk] naar huis te reizen”, schrijft de man. Moore beschikt nochtans over een “M-kaart”, een Belgisch verblijfsdocument dat wordt afgegeven aan Britse burgers die in aanmerking komen als “begunstigden” van het brexit-akkoord.

In een “dringende” update op Twitter lijkt Eurotunnel te bevestigen dat de Franse regering haar regels heeft gewijzigd. “Na een besluit van de Franse regering worden Britse burgers voortaan beschouwd als burgers van een derde land, tenzij ze in Frankrijk wonen, en kunnen ze niet langer over land door Frankrijk reizen om hun woonplaats elders in de EU te bereiken”, luidt het in een verklaring. Nochtans lijken de regels die Frankrijk onlangs online plaatste na nieuwe reisbeperkingen van en naar het Verenigd Koninkrijk - het gevolg van de felle opmars daar van de omikronvariant - niet hetzelfde te suggereren.

Strengere regels

Na het verscherpen van de regels deelde de Franse regering mee dat reizen vanuit het VK per 18 december alleen nog kan om “dwingende redenen” en in bepaalde gevallen. Daaronder vallen volgens de nieuwe richtlijnen alle “onderdanen van de Europese Unie”, evenals hun partners en kinderen, “die hun hoofdverblijf in Frankrijk hebben of die zich, via Frankrijk, naar hun hoofdverblijf in een ander land van de Europese Unie begeven”. In een document dat terug te vinden is op de website van de Franse ambassade in het Verenigd Koninkrijk staat echter ook dat diezelfde uitzondering geldt voor “Britse onderdanen en hun gezinsleden die onder de bepalingen vallen van de overeenkomst inzake de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie”.

Nieuwe beperkingen

Volgens Moore overhandigden de Franse autoriteiten hem evenwel een document waarin werd uitgelegd dat Britse onderdanen die als begunstigden van het (Brexit-)terugtrekkingsakkoord in een andere Europese lidstaat wonen dan Frankrijk en via Frankrijk willen doorreizen naar hun woonplaats, voortaan niet meer in de categorie van “dwingende redenen” vallen. De op het eerste gezicht nieuwe beperkingen, die voorlopig nog niet officieel werden aangekondigd door de Fransen, gelden volgens hetzelfde document niet voor Britten die in Frankrijk wonen of voor Britse onderdanen die ook over een EU-paspoort beschikken.

Weinig reactie

Politico contacteerde een woordvoerder van het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken, maar die kon woensdag de informatie niet bevestigen noch ontkennen en verwees naar de richtlijnen die online staan. Ook de Franse ambassadrice in Groot-Brittannië, Catherine Colonna, raadt de Britten op sociale media aan dezelfde richtlijnen te raadplegen. GetLink, de uitbater die de Kanaaltunnel exploiteert, reageerde voorlopig niet op verschillende verzoeken om commentaar.

Een woordvoerder van de hogesnelheidstreindienst Eurostar liet in een e-mail weten dat het bedrijf denkt dat er geen nieuwe regels gelden voor de treinverbindingen tussen Londen en Brussel. Dat heeft alles te maken met het feit dat de regels voor treinreizigers afhangen van de bestemming, wat betekent dat in dit geval de Britse en Belgische regels van toepassing zijn.