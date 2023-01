Vervelender voor de VS dan Trump zelf, zijn zijn volgelingen. Wie zijn de Trumpisten die het Huis blokkeren?

Deze hoogleraar kruipt in het hoofd van wereldlei­ders: "Ik ben er niet gerust in of Poetin kernwapens durft in te zetten”

Wie is Vladimir Poetin in het diepst van zijn gedachten? En hoe belangrijk is de persoonlijkheid van politici? In haar boek ‘De psychologie van de politiek’ kruipt hoogleraar Christ’l De Landtsheer in het hoofd van wereldleiders.

14:17