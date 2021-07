Vertrouweling ex-president Trump vervolgd voor illegaal lobbyen voor Emiraten

Een vertrouweling van de voormalige Amerikaanse president Donald Trump is aangeklaagd voor illegaal lobbyen voor de Verenigde Arabische Emiraten. Thomas Barrack speelde een hoofdrol bij het organiseren van de inhuldigingsceremonie van Trump in 2017 en hij zamelde veel geld voor hem in. Als informeel adviseur behartigde hij de belangen van de Emiraten zonder zijn relatie met dat land officieel bekend te maken.