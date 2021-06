Vertrouweling Congolese president ziet straf in beroep gereduceerd tot 13 jaar cel

De 62-jarige Vital Kamerhe, kabinetschef van de Congolese president Félix Tshisekedi en voormalig voorzitter van het Congolese parlement, werd in juni 2020 schuldig bevonden nadat hij er samen met twee anderen van beschuldigd was zowat vijftig miljoen dollar aan overheidsgeld te hebben verduisterd. Het geld was eigenlijk bestemd voor de bouw van duizenden sociale woningen in het kader van een noodprogramma van president Tshisekedi.