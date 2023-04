Verstekeling dood aangetroffen in landingsgestel vliegtuig op Schiphol

Op luchthaven Schiphol is vandaag een verstekeling aangetroffen in het landingsgestel van een KLM-toestel. De man heeft de vlucht niet overleefd.

Het toestel was vertrokken uit Lagos (Nigeria), de tweede grootste stad van Afrika. Een vlucht van ruim zes en een half uur, zo’n 7.000 kilometer. Het vliegtuig maakte meerdere omzwervingen voor het landde op Schiphol. Het deed ook Canada aan. Het is daardoor nog niet duidelijk waar de man precies aan boord is geklommen.

Er wordt verder onderzoek gedaan. Ook wordt gekeken hoe de man aan boord kon klimmen. Er is in ieder geval geen sprake van een misdrijf, laat een woordvoerder van de Koninklijke Marechaussee weten. Het slachtoffer is vermoedelijk aan de gevolgen van onderkoeling overleden.

Het komt zo af en toe voor dat er mensen aangetroffen worden in de wielkast van een toestel. “Er wordt ook weleens iemand levend uitgehaald, maar vaak kent het een verkeerde afloop gezien de sterke daling van de temperatuur in de lucht’’, laat de woordvoerder weten. Op lange vluchten wordt het -50 graden en zit er te weinig zuurstof in de lucht om te kunnen overleven.

Verbazingwekkend

Mensen verstoppen zich soms in de ruimten van het landingsgestel van een vliegtuig om op die manier een ander land binnen te komen. Twee jaar geleden werd er ook in april op een maandagmiddag een overleden man gevonden in de wielkast van een vliegtuig op Schiphol. Ook dat toestel was vertrokken uit Lagos (Nigeria).

Eerder deed zich een vergelijkbaar incident voor op Maastricht Aachen Airport. Een 16-jarige jongen uit Kenia zat toen verstopt in het landingsgestel van een vliegtuig dat van Londen naar Maastricht Aachen Airport vloog. De tiener werd met zware onderkoelingsverschijnselen naar het ziekenhuis gebracht en heeft in Nederland asiel aangevraagd. “Het blijft verbazingwekkend hoe hij deze reis heeft kunnen maken en dat hij het overleefde,” vertelde een woordvoerder toen.