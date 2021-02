Verstekeling die in wielkast vlucht van Londen naar Maastricht overleefde, is vermoedelijk 16-jarige Keniaanse jongen

De verstekeling die donderdag werd aangetroffen in een wielkast van een vliegtuig op de luchthaven van de Nederlandse stad Maastricht, is vermoedelijk een 16-jarige Keniaanse jongen. Hij ligt nog in het ziekenhuis, maar maakt het redelijk goed volgens een woordvoerder van de Koninklijke Marechaussee.

"Het blijft verbazingwekkend hoe hij deze reis heeft kunnen maken en dat hij het overleefde", zegt de woordvoerder van de Nederlandse politiedienst.

Zwaar onderkoeld

De jongen zat verstopt in het landingsgestel van een vliegtuig dat van Londen naar Maastricht Aachen Airport vloog. Hij werd ontdekt na de landing in Nederland en is in het ziekenhuis opgenomen met zware onderkoelingsverschijnselen.

De marechaussee doet onderzoek naar de exacte route van de jongen en of er sprake is van mensensmokkel. Mensen verstoppen zich soms in de ruimte van het landingsgestel om op die manier een ander land binnen te komen. Meestal overleven de verstekelingen deze reis niet vanwege de kou, of vallen ze bij het opstijgen uit de wielkast.

Lager

Een vlucht van Londen naar Maastricht duurt ongeveer een half uur en bereikt een buitentemperatuur van -30 graden.

“Een vliegtuig uit Londen vliegt wat lager dan langere vluchten”, verklaarde Nederlands luchtvaartspecialist Benno Baksteen donderdag over het vreemde verhaal. Net dat kan weleens een kwestie van leven of dood betekend hebben. “Op lange vluchten wordt het -50 graden en zit er te weinig zuurstof in de lucht om te kunnen overleven. Bij een temperatuur van -30 graden zit er meer zuurstof in de lucht en is het langer vol te houden.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.