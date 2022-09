“Verspil zo veel energie als je kan!” Dit is Joelija Prochorova (30), de gemeenste Russische vrouw in West-Europa

Russische krant Novaja Gazeta verliest vergunning

Een Russische rechtbank heeft maandag de mediavergunning ingetrokken van Novaja Gazeta. De kritische krant legde in maart tijdelijk het werk neer na de invoering van strenge regels over de oorlog in Oekraïne, die in Rusland officieel een “speciale militaire operatie” wordt genoemd. In een reactie noemen de Verenigde Naties de uitspraak een “nieuwe klap voor de onafhankelijkheid van de Russische media”.

13:20