Versoepelingen in Frankrijk: concerten hervatten en discotheken heropenen

Bier in promotie: vrienden halen 11.760 flesjes op met tractor

9:55 Vrienden uit Drogteropslagen in de Nederlandse provincie Drenthe hebben optimaal geprofiteerd van een speciale aanbieding in de supermarkt. In de winkel, zo’n 15 kilometer verderop in de gemeente Gramsbergen, stond het Nederlandse bier Grolsch te koop voor 25 euro per drie kratjes. De jongens haalden 490 kratten bier op met de tractor, goed voor 6.003,49 euro. “Dit was wel extreem”, reageert supermarkteigenaar Henry Alfring over de mega-inkoop.