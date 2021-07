Versoepelingen Franse coronapas: al één week na tweede prik geldig, uitstel voor jongeren tot 30 augustus

Frankrijk verplicht de ‘pass sanitaire’ of gezondheidspas vanaf 21 juli voor alle volwassenen die grote evenementen, pretparken of culturele instellingen willen bezoeken, en vanaf 1 augustus ook voor wie op café of restaurant wil, of naar een winkelcentrum. Op de coronapas moet het bewijs van dubbele vaccinatie staan, of van immuniteit na een eerdere coronabesmetting, of het resultaat van een negatieve PCR- of antigeentest van hoogstens 48 uur. Voor dubbel gevaccineerden is er meteen een versoepeling: zij kunnen de pas al verkrijgen vanaf één week - en dus niet langer twee weken - na hun tweede prik. Eerder kregen kinderen tussen 12 en 18 jaar al uitstel tot 30 augustus.

Het nieuws van president Emmanuel Macron kwam gisteren stevig binnen in Frankrijk, aan de vooravond van hun nationale feestdag. Wie de komende weken nog iets leuks wil doen in het land, zal een gezondheidspas moeten voorleggen. Daar komt het zowat op neer. Vanaf 1 augustus is zonder de ‘pass sanitaire’ zelfs een terrasje in de buitenlucht niet meer mogelijk, ook niet voor toeristen. De pas is een digitale QR-code (ook op papier mogelijk) en bewijst of Fransen al dubbel gevaccineerd zijn, immuun raakten na een coronabesmetting (herstelcertificaat bij ons) of hoogstens 48 uur eerder een negatieve PCR-test ondergingen. Voor buitenlandse bezoekers neemt het Europees coronacertificaat die taak over. Belgische toeristen hebben dus niet nog een extra Franse pas nodig. Het Europese coronacertificaat kan je downloaden via CovidSafe.be.

Voor wie nog niet volledig gevaccineerd is, geen herstelcertificaat heeft en Frankrijk gewoon binnen wil - op doorreis bijvoorbeeld - volstaat overigens een PCR- of antigeentest die niet ouder is dan 72 uur.

Wanneer volledig gevaccineerd?

Minister van Volksgezondheid Olivier Véran verduidelijkte vandaag al meteen dat wie twee doses van de vaccins van AstraZeneca, Pfizer of Moderna kreeg, één week na de tweede prik wordt beschouwd als volledig gevaccineerd. Tot nu toe was die termijn, zoals in ons land, twee weken. Over het vaccin van Johnson & Johnson, dat maar één prik behoeft en in Frankrijk enkel aan 55-plussers wordt toegediend, sprak Véran niet, maar in principe moet er met dat vaccin vier weken geduld worden uitgeoefend na de inenting.

Eerdere besmetting

Voor wie al immuun is na een eerdere besmetting, geldt de pas na 11 dagen, en de besmetting mag ook niet ouder zijn dan 6 maanden. Wie al eens positief testte op Covid-19, behoeft maar één prik van een coronavaccin in Frankrijk om een week later als volledig gevaccineerd te worden beschouwd.

PCR-test

Wie Frankrijk binnenkomt, mag zich eerst nog beroepen op een PCR-test van 72 uur, maar daarna is telkens een nieuwe PCR-test of antigeentest van hoogstens 48 uur oud vereist. Wie bijvoorbeeld twee weken in Frankrijk verblijft en een restaurant of attractie wil bezoeken, riskeert dus om de twee dagen een nieuwe PCR-test of antigeentest te moeten ondergaan in zijn of haar vakantieregio. Betalend bovendien: 49 euro voor een PCR-test, 29 euro voor een antigeentest. Voordeel is dat Frankrijk heel wat testcentra telt, zelfs in apotheken en tenten. Je vindt de zogenaamde lieux de dépistage op de website sante.fr.

Tieners

Tieners krijgen in Frankrijk pas later te maken met de aangescherpte coronaregels. Franse jongeren van 12 tot en met 17 jaar worden uitgenodigd “zich snel te laten vaccineren” maar hoeven volgens minister van Volksgezondheid Olivier Véran pas vanaf 30 augustus met de gezondheidspas te laten zien dat ze zijn ingeënt tegen het coronavirus, negatief zijn getest of onlangs zijn hersteld van Covid-19. Tot dan moeten adolescenten altijd het mondmasker dragen waar dat verplicht is. Dat jongeren van 12 tot en met 17 jaar uitstel krijgen, komt volgens Véran omdat vrij laat is begonnen met het inenten van die leeftijdsgroep tegen het coronavirus. De minister zei op zender France2 ook te willen voorkomen dat vakanties van gezinnen worden “verpest”.

