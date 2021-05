Verschillende wapens gevonden bij Oostenrijkse coronaontkenners

Wolkenkrab­bers in Philadelp­hia geven geen licht meer...om vogels te redden

12:17 Verschillende wolkenkrabbers in de stad Philadelphia in de Verenigde Staten zullen de komende weken hun lichten doven. Doel is om de 100 miljoen vogels te redden die tijdens deze periode van het jaar over de stad vliegen. De dieren raken verward door het licht en botsten zo vorig jaar massaal tegen de gebouwen.