Verschillende terreurverdachten opgepakt in Denemarken en Duitsland

Franse Mila (17) krijgt 50.000 haatberich­ten na beruchte islamvideo op Instagram, weer 5 arresta­ties

10:19 In Frankrijk zijn vijf verdachten opgepakt voor doodsbedreigingen aan het adres van een scholiere die op Instagram kritische video’s over de islam had geplaatst. Dat maakte Gérald Darmanin, minister van Binnenlandse Zaken, dinsdag op Twitter bekend. De 17-jarige Mila noemde de islam een ‘schijtreligie’ en zei dat er alleen ‘haat’ in de Koran staat. Ze kreeg daarna doodsbedreigingen en kon niet meer naar school. In totaal zijn nu 13 personen gearresteerd in verband met de zaak.