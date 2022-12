Verschillende slachtoffers bij raketaanval op restaurant in Melitopol

KIJK. Geruilde gevangenen Griner en Bout oog in oog op verlaten landings­baan in Abu Dhabi

De gevangenenruil gisteren van de Amerikaanse basketbalster Brittney Griner en de Russische wapenhandelaar Viktor Bout werd de afgelopen maanden op de allerhoogste diplomatieke niveaus onderhandeld en donderdagavond (Belgische tijd) op een verlaten betonnen landingsbaan in Abu Dhabi concreet in beeld gebracht. Daar kwamen Griner en Bout oog in oog te staan.

9 december