Verschillende Nederlandse winkels openen uit protest tegen lockdown: “Dat is ons recht”

In meerdere steden zijn zaterdag niet-essentiële winkels geopend uit protest tegen de coronamaatregelen. Jan Meerman, directeur van de Nederlandse winkeliersorganisatie INretail, verwacht dat er hoop aan de horizon gloort. Winkels zullen met beperkingen open kunnen, denkt hij. En dat is nodig: “Je ziet de onmacht van ondernemers.”

“Ja! Wij zijn open! Dat is ons recht!”, prijkt in de etalage van diverse winkels die vandaag in weerwil van de lockdown hun deuren geopend hebben. Op sommige plekken bieden zij klanten een kopje koffie, als ludiek protest tegen de maatregelen. Steeds meer winkels weigeren zich nog te voegen naar de lockdown. In enkele gemeentes wordt opgetreden, anderen houden het vooralsnog bij een waarschuwing.

“Het is niet zozeer een ‘laten we burgerlijk ongehoorzaam zijn’, maar meer een ‘kijk, er kan heel veel’. We willen laten zien dat het veilig kan", licht Meerman de acties toe. “De consument en burger geven ook aan: wij willen ons leven terug. Mits de veiligheid gegarandeerd is. En dat kunnen wij.”

Schoenenzaakeigenaar Jeffrey van Mourik (41) is een van de ondernemers die het helemaal zat is. Als de lockdown verlengd wordt, gaat zijn schoenenzaak open, zegt hij.

Ondernemers willen wat volgens hem iedereen wil, stelt Meerman: terug naar het oude normaal. “We willen onze vrijheid terug", zegt hij.

Optimistisch

Sommige winkeliers nemen zich voor om bij een verlenging van de lockdown de deuren alsnog open te gooien. Zullen meer zaken de trend volgen? Meerman verwacht dat dat meevalt. “Ik zie ondernemers dat nog niet in grote aantallen doen. Maar: ze staan te popelen om open te gaan. In het buitenland kan het wel, ze zien dat mensen daar nu komen. Dat is een extra argument.”

Meerman is evenwel optimistisch: hij verwacht dat het na 14 januari anders zal zijn. Dat is de datum waarop de huidige maatregelen eindigen - hamvraag is of ze verlengd worden, of niet. “Wij verwachten totaal niet dat we dicht moeten blijven. We verwachten dat het kabinet de goede afweging maakt.”

