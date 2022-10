Verschillende migranten zwaargewond na wilde politieachtervolging in Tsjechië

Spaargids.be Wanneer kies je best voor de gratis ziektever­ze­ke­ring van de overheid in plaats van voor een mutuali­teit?

De wettelijke ziekteverzekering is verplicht in België. Dit systeem biedt iedereen toegang tot medische verzorging. Om van dat systeem te kunnen genieten, moet je je aansluiten bij een ziekenfonds of bij de Hulpkas voor Ziekte en Invaliditeitsverzekering (HZIV). Maar hoe bepaal je die keuze? En waarin schuilt het verschil tussen ziekenfonds en hulpkas? Spaargids.be zet het voor je op een rij.

27 september