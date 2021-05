Verschillende landen roepen WHO op om onderzoek naar herkomst coronavirus voort te zetten

Meerdere landen, waaronder de Verenigde Staten, hebben de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) opgeroepen om het onderzoek naar de herkomst van het nieuwe coronavirus voort te zetten. De herkomst van het virus is momenteel nog onduidelijk, ook al is de hypothese nog steeds dat het van een dier afkomstig is.

De oproepen werden gelanceerd ter gelegenheid van de 74ste mondiale gezondheidsvergadering die sinds dinsdag samenzit en bestaat uit de 194 leden van het WHO.

“Sterk, compleet onderzoek nodig”

Tijdens de debatten die online vanuit Genève worden gehouden, benadrukte Amerikaans vertegenwoordiger Jeremy Konyndyk het belang van een sterk, compleet onderzoek naar SARS-CoV-2, geleid door experten. "Het is belangrijk dat we ons voorbereiden op fase twee van het onderzoek naar de herkomst zodat het succesvol afloopt", zei hij. "De analyse moet gebaseerd zijn op wetenschappelijke gegevens en moet onafhankelijk zijn.”

Andere landen, zoals Australië, Japan en Portugal, deden een gelijkaardige oproep.

Wuhan

De eerste fase van het onderzoek is begin dit jaar gehouden in de regio van Wuhan. Die stad wordt beschouwd als de bakermat van de pandemie. Op 29 maart kwamen de experten tot de conclusie dat de overdracht van dier op mens een waarschijnlijke tot zeer waarschijnlijke hypothese was. De experten bevestigden ook dat een incident in een labo, de piste die voormalig Amerikaans president Donald Trump verdedigde, extreem onwaarschijnlijk is.

De voorzitter van de WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Hardere toon

Een dag later had de voorzitter van de WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus, die tot dan beschuldigd werd van te toegevend te zijn tegenover Peking, zijn toon verhard en gezegd dat hij bereid was deskundigen te sturen om de mogelijkheid van een lek in een Chinees laboratorium te onderzoeken. China heeft deze mogelijkheid altijd ontkend.

Het land wordt er tegelijk van beschuldigd de onderzoeksmissie te hebben tegengewerkt door maanden te wachten voor de komst van de wetenschappers op zijn grondgebied toe te laten. De WHO-voorzitter uitte ook kritiek op het gebrek aan toegang tot Chinese gegevens.

Voortgang?

Het hoofd van de delegatie van internationale wetenschappers, Peter Ben Embarek, minimaliseerde de zaak later door te zeggen dat in China sommige gegevens om privacyredenen niet konden gedeeld worden en dat hij werkte aan een oplossing om toegang te krijgen tot de gegevens "in fase 2 van het onderzoek". Sindsdien heeft de WHO evenwel geen informatie meer gegeven over de voortgang van deze tweede fase van het onderzoek.

"Het doel van dit onderzoek is niet om schuldigen aan te wijzen, maar om te vertrouwen op de wetenschap, om de oorsprong van het virus en de epidemie te vinden, zodat we allemaal kunnen voorkomen dat zo'n wereldwijde catastrofe nog eens gebeurt," zei Amerikaans vertegenwoordiger Jeremy Konyndyk dinsdag.

Peter Ben Embarek, hoofd van het WHO-team dat de herkomst van het nieuwe coronavirus moet onderzoeken, in februari in de Chinese stad Wuhan.