Verschillende gewonden nadat veerboot botst op rotsen in Ibiza

Zeker twaalf mensen zijn gewond geraakt bij een ongeluk met een veerboot in de buurt van Ibiza. De catamaran San Gwann van de Duitse rederij FRS was zaterdagavond laat op weg van Ibiza naar Formentera toen hij een klein rotseiland tussen de twee eilanden in de Middellandse Zee raakte. Dat melden de reddingsdienst, de rederij en de lokale autoriteiten.