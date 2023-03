Verschillende gewonden nadat man inrijdt op mensen op Duitse luchthaven Keulen-Bonn

Nieuw-Zee­land geeft miljoenen uit om tieners te helpen met hun liefdesver­driet en relatiepro­ble­men

Nieuw-Zeeland investeert over drie jaar bijna 3,7 miljoen euro (6,4 miljoen Nieuw-Zeelandse dollar) in de ‘Love Better’-campagne, die gisteren van start is gegaan. De campagne moet tieners helpen herstellen van een gebroken hart en hoe ze met ongezonde relaties om moeten gaan. Nieuw-Zeeland is het eerste land dat een gelijkaardige campagne op poten zet.