Verschillende gewonden bij schietpartij tijdens football-wedstrijd in Alabama

Brits parlements­lid (69) overleden na mesaanval in kerk, politie spreekt van terreur­daad

1:40 In het Verenigd Koninkrijk is een parlementslid overleden na een mesaanval in een kerk in zijn kiesdistrict in Leigh-on-Sea. De 69-jarige David Amess werd meerdere keren gestoken door een man die kwam binnengelopen tijdens een burgerraadpleging in de kerk. Het conservatieve parlementslid ging daar in gesprek met mensen uit het district. Een 25-jarige verdachte is opgepakt. Op de plaats van de steekpartij is ook een mes gevonden. De politie bevestigt dat het om een terreurdaad gaat.