Verschillende gewonden bij ‘kettingbotsing’ op zomerrodelbaan in Tirol

KIJK. ‘Transfor­mers’ in het echt: deze robot kan rijden én vliegen met zijn wielen

Wetenschappers van onder meer het California Institute of Technology in de Verenigde Staten bouwden deze M4-robot. De ontwikkelaars lieten zich inspireren door stokstaartjes, zeeleeuwen en andere dieren. Daardoor is de robot tot bijna alles in staat. Hij kan rijden op twee of vier wielen, bukken en vliegen. De M4 kan in de toekomst helpen bij reddingsmissies, pakketbezorging of in de ruimtevaart.