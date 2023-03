Verschillende explosies waargenomen op bezette Krim: Oekraïne zegt trein met Russische kruisraketten uitgeschakeld te hebben

Er zijn vanavond verschillende explosies waargenomen op de door Rusland bezette Krim in het zuiden van Oekraïne. Volgens lokale bronnen vonden de ontploffingen plaats in de noordelijke stad Dzhankoy. Over de toedracht van de feiten bestaat nog veel onduidelijkheid. De Oekraïense militaire inlichtingendienst spreekt in een officieel communiqué over een aanval waarbij Russische kruisraketten uitgeschakeld werden die via het spoor vervoerd werden. Rusland zegt dan weer dat het een Oekraïense drone heeft uitgeschakeld.