Verschillende explosies rond de luchthaven van bezette Oekraïense havenstad Marioepol

Petro Andriushchenko, een adviseur van de burgemeester van Marioepol, bevestigt de explosies in de havenstad via een verklaring op Telegram, meldt de nieuwssite Ukrinform. “Explosies hebben Marioepol opgeschrikt. Inwoners hebben drie krachtige explosies gehoord”, klinkt het.

Marioepol is een havenstad in het zuiden van Oekraïne in de regio Donetsk en werd onmiddellijk na de start van de Russische invasie zwaar belegerd. De gevechten duurden maandenlang en uiteindelijk trokken de Russen aan het langste eind: sinds vorig jaar mei is Marioepol in Russische handen. Van de havenstad blijft niet veel meer over