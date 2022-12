Verschillende explosies in Kiev, luchtalarm in heel Oekraïne

Volgens voormalig woordvoerder van de Oekraïense president Zelensky - Iuliia Mendel - is er een hotel beschadigd in het centrum van Kiev. Hetzelfde geldt voor enkele residentiële gebouwen in zeker één district. Er vielen ook een dode en drie gewonden in Kiev. Er is ook schade in Khmelnytsk, Mykolaiv en Zaporizhzhia.