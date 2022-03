Verschillende Europese landen hebben maatregelen "te brutaal" opgeheven volgens WHO

Griekse consul Manolis verlaat als laatste EU-diplomaat de stad Marioepol: “Wat ik daar gezien heb, gaat mijn verstand te boven”

De Griekse consul Manolis Androulakis heeft als laatste EU-diplomaat de stad Marioepol verlaten. Zijn getuigenis op de luchthaven van Athene is schokkend. “Wat ik daar gezien heb, en ik hoop dat niemand dit ooit nog ziet, gaat mijn verstand te boven”, vertelt hij. Geen enkele Oekraïense stad is zo zwaar getroffen door Russische bombardementen als Marioepol. En zelfs toen alles gebombardeerd was, bleven de aanvallen doorgaan. Androulakis is diep teleurgesteld en bedroefd: “Het is een wonde die niet makkelijk zal helen.” Marioepol zal toegevoegd worden aan de lijst van steden die door oorlogen volledig verwoest zijn.

