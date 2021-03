Verschillende doden, onder wie agent, bij schietpartij in supermarkt in Colorado

IS-terreur Meisje (17) getuigt over IS-ter­reur in Syrisch vluchtelin­gen­kamp: “Ik was zo bang”

22 maart Een tiener heeft in een interview met een journalist van Sky News getuigd over de terugkeer van Islamitische Staat in Al-Hol, het grootste vluchtelingenkamp in Syrië. Bij de 69.000 bewoners, zitten nog veel aanhangers van het kalifaat. Mona (17) keerde zich af van de ideologie, maar dat werd haar niet in dank afgenomen. Tijdens een nachtelijk bezoek werd ze onder vuur genomen. De vrees leeft, dat een nieuwe generatie jihadisten zal opstaan.