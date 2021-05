Verschillende doden en gewonden bij schietpartij in Californië

Aanklager in crimineel onderzoek naar Trump roept jury bij elkaar die moet beslissen over vervolging

7:27 Cyrus Vance, de openbare aanklager in het district Manhattan in New York, heeft een jury bijeengeroepen die bewijs zal horen in het strafrechtelijk onderzoek naar de voormalige Amerikaanse president Donald Trump en zijn bedrijf, Trump Organization. Dat meldt The Washington Post vandaag.