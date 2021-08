Verschillende doden bij helikoptercrash in oosten van Rusland

Rijkste man van Tsjechië omgekomen bij helikopter­crash in Alaska

29 maart Een helikoptercrash in Alaska heeft het leven gekost aan de rijkste man van Tsjechië, miljardair Petr Kellner (56). Ook vier andere mensen kwamen om het leven. Dat maakte zijn investeringsfonds PPF Group bekend. Het fonds is wereldwijd actief in financiën, telecom, vastgoed en biotech.