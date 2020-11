Verschillende doden bij betogingen tegen nieuwe president Peru

Schokkende beelden uit Napels: man ligt dood op toilet van spoed­dienst in overvol ziekenhuis

13 november In Italië lijkt de coronasituatie opnieuw uit de hand te lopen. Gisteren brachten we al de beelden waarop onder meer te zien is hoe patiënten zuurstof krijgen in hun wagen op de parking van een overvol ziekenhuis in de stad Napels. Nu zijn er ook schokkende beelden opgedoken van een overleden man op het toilet van de spoeddienst van het Cardarelli-ziekenhuis, een ander ziekenhuis in de stad.