Verschillende Chinese steden versoepelen lockdowns en coronamaatregelen

Een van de ingevoerde versoepelingen is dat mensen geen negatieve PCR-test meer moeten kunnen voorleggen voor ze het openbaar vervoer willen gebruiken of toegang willen krijgen tot een park in Peking, Guangzhou of Shanghai. De tests blijven wel nodig voor wie toegang wil tot een supermarkt, restaurant of winkelcentrum, als die al geopend zijn.

In de Chinese hoofdstad Peking zijn – buiten de supermarkten – de winkels allemaal gesloten. Ook scholen en restaurants zijn er dicht. Niet iedereen die een positieve test aflegt, moet er echter in het ziekenhuis worden opgenomen, aangezien heel wat mensen kampen met een besmetting met een milde variant. Zij kunnen thuis in quarantaine gaan.

Minder dagelijkse besmettingen

De versoepelingen volgen op de daling van het aantal dagelijkse besmettingen tot 30.000. Eind november werden er in China dagelijks nog 40.000 besmettingen geteld. De Chinese vicepremier Sun Chunlan merkte vorige week op dat de heersende omikronvariant minder besmettelijk is, dat meer mensen gevaccineerd zijn en dat gezondheidsfunctionarissen meer ervaring hebben met het virus.

Er wordt volop gespeculeerd dat de lockdownmaatregelen zouden kunnen worden versoepeld. Het zeer strikte zero-Covid-beleid in China, waarbij verplichte lockdowns, opgelegde quarantaines en massale testen tot de standaardprocedures behoorden, leidde de voorbije weken tot grote protesten in het land. Het valt nog af te wachten of mogelijke veranderingen de demonstranten tevreden zullen stellen.

Volledig scherm De voorbije week kwamen er heel wat ontevreden Chinezen op straat om te protesteren tegen het zero-COVID-beleid in hun land. Het symbool van hun protesten was een wit blad papier. © REUTERS

LEES OOK Ook Shanghai versoepelt coronamaatregelen