Verschillende bewoners overleden na corona-uitbraak in Duits woonzorgcentrum: “Virus werd waarschijnlijk binnengebracht door ongevaccineerd personeel”

In totaal raakten 42 bewoners en 15 werknemers besmet in het woonzorgcentrum in Schorheide, ten noorden van Berlijn. Er wordt vermoed dat ongevaccineerde zorgverleners het virus hebben binnengebracht.



"De bewoners zijn volledig gevaccineerd, maar de vaccinatiegraad bij de medewerkers is met 50 procent relatief laag. Dat is een slechte situatie", verklaarde gezondheidsambtenaar Heike Zander aan radiozender Antenne Brandenburg. Ze vindt het onbegrijpelijk dat een vaccinatie nog niet verplicht is in zorginstellingen in Duitsland.